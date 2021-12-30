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Происшествия30 декабря 2021 13:29

В Мурманске в доме на улице Свердлова нашли тело пожилой женщины

Северянка долго не выходила на связь с сыном, и тот забеспокоился
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Сын умершей северянки забеспокоился, когда она перестала выходить на связь.

Сын умершей северянки забеспокоился, когда она перестала выходить на связь.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В квартире одного из домов на улице Свердлова в Мурманске обнаружили труп 64-летней женщины. Сын умершей северянки забеспокоился, когда она перестала выходить на связь. Мужчина вскрыл дверь, чтобы выяснить, что случилось.

- При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: стали известны подробности смерти пропавшего жителя Заполярного. Следователи рассказали, где нашли тело Валентина Бородкина.

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