В Мурманске в доме на улице Свердлова нашли тело пожилой женщины

Сын умершей северянки забеспокоился, когда она перестала выходить на связь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В квартире одного из домов на улице Свердлова в Мурманске обнаружили труп 64-летней женщины. Сын умершей северянки забеспокоился, когда она перестала выходить на связь. Мужчина вскрыл дверь, чтобы выяснить, что случилось.

- При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: стали известны подробности смерти пропавшего жителя Заполярного. Следователи рассказали, где нашли тело Валентина Бородкина.

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