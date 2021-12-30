В районе Лопарской на дороге загорелся грейдер

На месте работали пожарные. Фото: скрин видео "Мурманск ДТП ЧП"

В Мурманской области прямо на трассе вспыхнул грейдер. Судя по видео, которое опубликовали очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП", снегоуборочная машина полностью сгорела. ЧП произошло под Лопарской.

- На место выехали пожарно-спасательные подразделения двух частей. Возгорание ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске сгорел микроавтобус. Пожар тушили 8 человек.

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