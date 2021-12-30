В 2022 году почетные доноры Мурманской области получат дополнительные льготы

Доноры в Мурманской области получат помощь с оплатой коммунальных услуг. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новом 2022 году почетные доноры Мурманской области будут получать региональные компенсации за коммунальные платежи. Речь о социальной поддержке в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, награжденным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».

Как сообщили в министерстве труда и социального развития региона, размер ЕЖКВ составит 1,5 тысячи рублей. Кроме того, документом прописаны правила предоставления денежной выплаты.

Ее предоставят донорам, состоящим на учете в учреждениях социальной поддержки в качестве получателей, без подачи заявления. Средства перечислят на лицевые счета, открытые в банках на территории Мурманской области, операции по которым осуществляются с использованием национальной платежной системы «МИР», либо через филиалы акционерного общества «Почта России» по месту проживания получателя на территории Мурманской области.

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