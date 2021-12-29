Посетитель торгового центра в Мурманске устроил рыбалку в фонтане

Ловись рыбка большая и маленькая, пусть даже и в фонтане. Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup

В преддверии Нового года один из торговых центров Мурманска посетил мужчина, который решил поудить рыбу в фонтане на первом этаже.

Мужчина закинул удочку и стал ждать хорошего клева. Однако вместо водоплавающих поймал лишь улыбки покупателей и их недоумевающие взгляды. Забавное видео выложили в паблике "Мурманск".

- Молодец! Людям настроение поднял, - отметили северяне в комментариях под постом.

Пользователи соцсетей шутят, что сотрудникам ТЦ теперь придется повесить табличку "Лов рыбы запрещен".

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