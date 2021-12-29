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Общество29 декабря 2021 13:24

В Мурманской области установили максимальный размер родительской платы за детский сад на 2022 год

В Мурманске присмотр и уход за ребенком обойдется не более чем в 141 рубль в сутки
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Дороже всего уход и присмотр в детсадах ЗАТО Заозерск и ЗАТО Островной - 180 и 190 за сутки соответственно.

Дороже всего уход и присмотр в детсадах ЗАТО Заозерск и ЗАТО Островной - 180 и 190 за сутки соответственно.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об установлении максимального размера родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях с 1 января 2022 года.

Так, в Мурманске плата за уход и присмотр за ребенком в детском саду не должна превышать 141 рубль в сутки. Исключение - группы детей с круглосуточным пребыванием, где максимальная плата составит 155 рублей.

В Апатитах, Кировске, Ловозерском и Терском районах стоимость услуг детского сада составит 136 рублей, в Североморске, Видяево и Оленегорске - 157 рублей, в Мончегорске, Печенгском и Кандалакшском районах - от 149 до 155 рублей, в Полярных Зорях, Ковдорском и Кольском районах, ЗАТО Александровск - 170-171 рубль.

Дороже всего уход и присмотр в детсадах ЗАТО Заозерск и ЗАТО Островной - 180 и 190 в сутки соответственно.

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