На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей

Реконструкция трассы Мишуково-Снежногорск пройдет при федеральном финансировании. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Реконструкция трассы Мишуково - Снежногорск пройдет при федеральном финансировании.

- Мы получили одобрение от правительства России четырех заявок в рамках инфраструктурного меню. В том числе 6,6 миллиарда рублей будут выделены на реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: дорогу Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта" хотят сделать федеральной. Речь идет о 229 километрах.

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