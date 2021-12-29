Коллектив "Комсомольской правды"-Мурманск" отмечен благодарственным письмом губернатора. Фото: Антон ЗАБИРОВ

28 декабря в Мурманске состоялся Форум СМИ-2021, на котором наградами были отмечены более 40 журналистов региона. Благодарственное письмо губернатора Андрея Чибиса вручили коллективу "Комсомольской правды"-Мурманск".

Также два материала нашей газеты и сайта, памяти почетного гражданина Мурманской области Николая Александровича Бакшевникова, стали лучшими на конкурсе "Север на уровне сердца".

Статья "Мы больше не боялись жизни": История семьи, разбросанной войной и репрессиями. Внучка пограничника ищет родных, чтобы написать историю рода" была отмечена в номинации к 80-летию Победы. А "Мозг и нервная система Заполярья: как в Мурманской области работает Центр управления регионом. Анализируют в социальных сетях жалобы северян, а в городах развивают видеоаналитику" - в номинации "Лучший материал о внедрении цифровых технологий для повышения качества жизни населения".

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