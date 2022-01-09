Штрафы за сбитых животных в Мурманской области в 2022 году

В Мурманской области довольно часто случаются ДТП со сбитыми дикими животными. Фото: Павел КЛОКОВ

В Мурманской области довольно часто случаются ДТП со сбитыми дикими животными. Обычно аварии происходят в темное время суток, когда зверь резко выбегает на дорогу и водитель не успевает нажать на тормоз. Однако это не избавляет автовладельцев от ответственности - им нужно возместить ущерб, причиненный объектам животного мира.

Рассказываем, какие штрафы предусмотрены в Мурманской области за сбитых животных в 2022 году:

Лось - 80 тысяч рублей

Благородный олень - 70 тысяч рублей

Пятнистый олень - 60 тысяч рублей

Медведь - 60 тысяч рублей

Рысь - 40 тысяч рублей

Кабан - 30 тысяч рублей

Росомаха - 15 тысяч рублей

Глухарь - 6 тысяч рублей

Тетерев - 2 тысячи рублей

Песец, заяц, норка - 1 тысяча рублей

Утка, голубь, куропатка - 600 рублей

Белка - 500 рублей

Волк, лисица - 200 рублей

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