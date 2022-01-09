Штрафы за сбитых животных в Мурманской области в 2022 году

В Мурманской области довольно часто случаются ДТП со сбитыми дикими животными.
Фото: Павел КЛОКОВ
В Мурманской области довольно часто случаются ДТП со сбитыми дикими животными. Обычно аварии происходят в темное время суток, когда зверь резко выбегает на дорогу и водитель не успевает нажать на тормоз. Однако это не избавляет автовладельцев от ответственности - им нужно возместить ущерб, причиненный объектам животного мира.
Рассказываем, какие штрафы предусмотрены в Мурманской области за сбитых животных в 2022 году:
Лось - 80 тысяч рублей
Благородный олень - 70 тысяч рублей
Пятнистый олень - 60 тысяч рублей
Медведь - 60 тысяч рублей
Рысь - 40 тысяч рублей
Кабан - 30 тысяч рублей
Росомаха - 15 тысяч рублей
Глухарь - 6 тысяч рублей
Тетерев - 2 тысячи рублей
Песец, заяц, норка - 1 тысяча рублей
Утка, голубь, куропатка - 600 рублей
Белка - 500 рублей
Волк, лисица - 200 рублей
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