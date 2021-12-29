Глава Зеленоборского незаконно выписала себе премию

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры города. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Кандалакши в ходе проверки выявила факты незаконного начисления и выплаты премии главе Зеленоборского.

Так, в 2019-м и 2020 годах глава городского поселения без решения Совета депутатов о выплате премий, но с существующим конфликтом интересов незаконно издала распоряжения о своем премировании.

- Прокуратура направила в Кандалакшский районный суд исковое заявление о признании недействительными распоряжения и взыскании с главы незаконно перечисленной из бюджета суммы в размере 56 тысяч рублей, выплаченной в качестве премии по итогам работы за 2019-й и 2020 годы, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры города.

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