Федеральный канал снял видео про Териберку и Дальние Зеленцы

Они отмечают, что добраться до Дальних Зеленцов зимой можно только на снегоходе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На телеканале НТВ вышел сюжет про населенные пункты Мурманской области, в которые непросто попасть, но они привлекательны для туристов. Речь о Териберке и Дальних Зеленцах.

- Когда-то Дальние Зеленцы были своего рода советским заполярным «Сколково». Когда-то здесь работал целый институт, а сейчас живут всего пять человек. По сравнению с Дальними Зеленцами Териберка — местный Лас-Вегас. Даже суровая погода толпы туристов не останавливает. Они сюда едут и летом, и зимой, - пишут авторы видео.

Они отмечают, что добраться до Дальних Зеленцов зимой можно только на снегоходе.

Видео вышло в рамках проекта «Живут же люди» на YouTube-канале «Сегодня».

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