Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Туризм29 декабря 2021 8:03

Федеральный канал снял видео про Териберку и Дальние Зеленцы

Жителям России рассказали, как добраться до отдаленных населенных пунктов Мурманской области
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Они отмечают, что добраться до Дальних Зеленцов зимой можно только на снегоходе.

Они отмечают, что добраться до Дальних Зеленцов зимой можно только на снегоходе.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На телеканале НТВ вышел сюжет про населенные пункты Мурманской области, в которые непросто попасть, но они привлекательны для туристов. Речь о Териберке и Дальних Зеленцах.

- Когда-то Дальние Зеленцы были своего рода советским заполярным «Сколково». Когда-то здесь работал целый институт, а сейчас живут всего пять человек. По сравнению с Дальними Зеленцами Териберка — местный Лас-Вегас. Даже суровая погода толпы туристов не останавливает. Они сюда едут и летом, и зимой, - пишут авторы видео.

Они отмечают, что добраться до Дальних Зеленцов зимой можно только на снегоходе.

Видео вышло в рамках проекта «Живут же люди» на YouTube-канале «Сегодня».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru