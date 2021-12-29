Жителя Мурманска и Гарика Харламова пытался обмануть один и тот же лжеследователь

Мошенники сообщают, что СКР якобы проводит проверку по факту распространения личной информации и что кто-то использует ее, чтобы взять кредит. Фото: Скриншот видео

Житель Мурманска рассказал "КП"-Мурманск", как ему звонил мошенник. Ранее он же пытался обмануть участницу группы Little Big Софью Таюрскую и Гарика Харламова. Видео, как это происходило, выложил на своей странице в Instagram Илья Прусикин.

- Мне позвонил незнакомый мужчина и представился следователем. Сказал, что мои персональные данные продали, проводится проверка. Голос мне показался знакомым, я стал искать, и оказалось, что этот же человек звонил Таюрской, - рассказал мурманчанин "КП".

Такая схема обмана не нова. Мошенники сообщают, что СКР якобы проводит проверку по факту распространения личной информации и что кто-то использует ее, чтобы взять кредит. Только вот настоящие следователи по телефону такой разговор вести не будут, а пригласят на личный прием. Поэтому если вам звонят якобы из полиции, прокуратуры или следкома и пытаются что-то узнать, насторожитесь.

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