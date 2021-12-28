Завершены поиски пропавшего в Мурманске 58-летнего мужчины

Мужчина найден живым. Фото: vk.com/murmanspas51

Завершились поиски 58-летнего мурманчанина Федора Сквороднева. Мужчину, который нуждался в медицинской помощи и ушел из дома, искали с 25 декабря.

К счастью, северянина нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас". Где находился мужчина, волонтеры не уточняют.

Напомним: в Оленегорске продолжают искать 48-летнего мужчину в куртке цвета хаки. Дмитрий Коротков пропал 18 ноября.

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