В Мончегорске приют для животных остался без отопления из-за пожара

Здание осталось без электричества, горячей воды и отопления. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вечером 27 декабря в Мончегорске случился пожар в приюте для животных "Дом с хвостом". Здание осталось без электричества, горячей воды и отопления.

- Это был не поджог! Загорелся автомат, горел пять минут. За это время все собаки и люди были выведены из приюта, пожарные среагировали моментально! Никто и ничто не сгорело, кроме распределительного автомата, - сообщили в группе приюта.

Электричество уже восстановлено, однако нужна помощь с обогревом. Организация ищет специалиста для проведения электромонтажных работ. Тех, кто может помочь, просят звонить по телефону 8-921-042-63-23.

Также нужны горячая вода, теплая пища для собак, питьевая вода.

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