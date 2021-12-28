В Мончегорске приют для животных остался без отопления из-за пожара

Здание осталось без электричества, горячей воды и отопления.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Вечером 27 декабря в Мончегорске случился пожар в приюте для животных "Дом с хвостом". Здание осталось без электричества, горячей воды и отопления.
- Это был не поджог! Загорелся автомат, горел пять минут. За это время все собаки и люди были выведены из приюта, пожарные среагировали моментально! Никто и ничто не сгорело, кроме распределительного автомата, - сообщили в группе приюта.
Электричество уже восстановлено, однако нужна помощь с обогревом. Организация ищет специалиста для проведения электромонтажных работ. Тех, кто может помочь, просят звонить по телефону 8-921-042-63-23.
Также нужны горячая вода, теплая пища для собак, питьевая вода.
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