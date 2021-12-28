Молочный завод в Североморске перешел в областную собственность

В правительстве региона взяли проблему на карандаш, и ее удалось решить. Фото: Мария ЛЕНЦ

Одной из острых тем последних недель был вопрос возможного закрытия молочного завода в Североморске. С декабря планировалось остановить интернет-магазин, а с января - все производство.

В правительстве региона взяли проблему на карандаш, и ее удалось решить.

- Слава богу, проблему удалось решить. Насколько я знаю, у собственника другие планы на жизнь. Передача завода области завершена, вчера [27 декабря] прошла регистрация. Предприятие будет жить и развиваться, - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, в планах - сохранить и штат работников, и уровень зарплат, а также вывести «Латону» на увеличение производства.

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