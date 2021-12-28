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Общество28 декабря 2021 9:38

В Больничном городке Мурманска снесут 109 домов

Вместо аварийного жилья построят 34 новых дома
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В 2022 году должна начаться реновация Больничного городка в Мурманске, о которой стало известно еще в 2019 году.

В 2022 году должна начаться реновация Больничного городка в Мурманске, о которой стало известно еще в 2019 году.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В 2022 году должна начаться реновация Больничного городка в Мурманске, о которой стало известно еще в 2019-м.

- Планируется снести 109 аварийных домов, построить 34 новых общей площадью 115 тысяч квадратных метров. Документация по строительству первого дома на улице Павлова проходит экспертизу. Ожидается, что в начале 2022 года будет получено заключение и начнется строительство, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко.

Напомним: получено разрешение на строительство дома на улице Бондарной, который запланирован под расселение Больничного городка. С ним возникли трудности из-за сложного рельефа

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