Жительница Мурманска заснула в гостях у малознакомого мужчины и осталась без 100 тысяч рублей

Полицейские нашли и задержали злоумышленника. Им оказался безработный 42-летний местный житель. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После посиделок в гостях у нового знакомого 33-летней жительнице Мурманска пришлось обращаться в полицию. Женщина рассказала, что у нее украли около 100 тысяч рублей.

- Полицейским мурманчанка сообщила, что накануне она познакомилась на улице с мужчиной. Он пригласил ее к себе в гости. Во время ужина хозяин квартиры заботливо угощал северянку спиртным. Она и не заметила, как случайно заснула. На следующий день женщина пошла в магазин, где обнаружила, что на счете ее банковской карты совсем нет денег, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полицейские нашли и задержали злоумышленника. Им оказался безработный 42-летний местный житель.

Мужчина во всем сознался и пояснил, что, воспользовавшись моментом, пока гостья спала, вытащил у нее из сумки банковскую карту и листок с записанным ПИН-кодом. Он отправился в ближайший банкомат и обналичил чужие деньги, после чего вернул банковскую карту на место.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С мурманчанина взята подписка о невыезде.

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