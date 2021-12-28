Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды

В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Мурманской области. По данным мурманского гидрометцентра, днем 28 декабря, ночью и утром 29 декабря в центральных районах области ожидаются морозы - преобладающая температура воздуха составит -25 - 30 градусов.

- Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, на время непогоды воздержаться от выхода на природу, - отметили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске выпал рекордный годовой максимум осадков. Ура-Губа отметила 153% месячной нормы снега с начала декабря.

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