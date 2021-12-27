В рамках инфраструктурного меню Мурманская область получит 14 миллиардов рублей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В рамках инфраструктурного меню Мурманская область получит 14 миллиардов рублей. Об этом стало известно на оперативном совещании 27 декабря.
- Первая заявка - это 3,4 миллиарда на инфраструктурный проект "Новый Мурманск". Одобрена заявка на 2 миллиарда рублей на котельные в Ловозере, Высоком, Ревде и Кандалакше. Модернизация позволит сократить потребление мазута и повысить эффективность в отопительный сезон. Еще 2,5 миллиарда выделят на реконструкцию систем водоснабжения западного берега, - отметил губернатор Андрей Чибис.
На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск в рамках инфраструктурного меню выделят 6,6 миллиарда рублей.
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