В регионе работают 49 прививочных бригад. Также развернуто 1032 коек, из них 872 с кислородом и 135 с ИВЛ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 73%. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

- Привито 339 тысяч человек, без учета ревакцинированных и иностранных граждан, - уточнил профильный министр.

В регионе работают 49 прививочных бригад. Также развернуто 1032 койки, из них 872 - с кислородом и 135 - с ИВЛ.

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