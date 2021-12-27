Экс-министр образования Мурманской области Анна Головина станет советником

Анна Головина около года назад ушла в отставку. Фото: правительство Мурманской области

В сентябре 2020 года министр образования и науки Мурманской области Анна Головина ушла в отставку, вместо нее ведомство возглавила Ольга Дзюба.

Анна Головина стала министром в феврале 2020 года. На оперативном совещании в правительстве региона 27 декабря губернатор Андрей Чибис сообщил, что Анна Германовна возвращается в команду в качестве советника.

- Она будет отвечать, и уже приступила к этому, за совершенствование работы регионального исполкома "Единой России", переформатирование общественных приемных, работу с отделениями на местах. Знаем Анну Германовну как инициативного человека, благодаря ей в 10 муниципалитетах квантолабы, - уточнил Андрей Чибис.

Работать Анна Головина будет в команде с вице-губернатором Владимиром Евменьковым.

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