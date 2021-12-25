В Мурманской области призывников за 240 тысяч рублей освобождали от армии

Врач и его помощница искали призывников, которые не хотели в армию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области задержали участников организованной преступной группы - врача военкомата и его помощницу. Они за взятку помогали молодым людям откосить от армии.

- Помощница подыскивала желающих уклониться от призыва молодых людей или их родителей, а врач устанавливал им диагнозы мнимых болезней. На сегодняшний день выявлено три эпизода дачи призывниками и их родителями взяток в суммах от 230 до 240 тысяч рублей, - сообщили в военной прокуратуре Северного флота.

В отношении участников ОПГ возбудили уголовные дела по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в крупном размере) и пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Наказание грозит также родителям и призывникам.

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