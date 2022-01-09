В Мурманской области составлен список перспективных профессий до 2026 года

В числе перспективных профессий оказались обработчики рыбы; повара, пекари; судоремонтники и других. Фото: Нигина БЕРОЕВА

На интерактивном портале службы занятости населения Мурманской области можно найти прогноз кадровой потребности экономики и социальной сферы Мурманской области на 2022-2026 годы.

- Лидерами в списке программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена являются техника и технология строительства, машиностроение, сервис и туризм, электро- и теплоэнергетика, сестринское дело, клиническая медицина, экономика и управление, - говорится в пояснительной записке к документу.

В числе перспективных профессий оказались рабочие строительных специальностей (каменщики, бетонщики, кровельщики, плиточники – облицовщики, плотники); общеотраслевых специальностей (слесари-сантехники, электрогазосварщики, монтажники, специалисты по работе с электрооборудованием, водители автомобилей); обработчики рыбы; повара, пекари; судоремонтники и других.

Список можно посмотреть здесь.

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