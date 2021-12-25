Пес-блогер приехал в Хибины

В своем блоге она дает советы тем, кто любит своих питомцев и готов брать их на отдых. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Каких только блогеров не было в Мурманской области! Хотя четвероногих - не так уж много.

В Кировск прилетел бигль Харпо. Его хозяйка Анастасия завела для "дог блохер" страницу в Instagram, на которую подписаны 22 тысячи человек. Вместе с хозяйкой четвероногий друг катается на склонах.

Нам удалось скатиться с Харпо целых два раза. Поднимались мы на бугельном подъемнике. В первый подъем Харпо бежал сам, но ближе к концу увидели, как ему тяжело, на второй подъем я его везла на руках, он довольный ехал, - рассказала Анастасия.

В своем блоге она дает советы тем, кто любит своих питомцев и готов брать их на отдых.

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