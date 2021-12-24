Обвиненным в мошенничестве начальникам из МЧС по Мурманской области не стали смягчать приговор

Начальники говорили подчиненным, что деньги пойдут на ремонт пожарных частей, но забирали их себе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мурманский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывших высокопоставленных сотрудников МЧС региона, которым ранее удалось обжаловать его в апелляционном порядке.

Приговор трем сотрудникам противопожарной службы вынесли в мае 2021 года. Их обвинили в мошенничестве и пособничестве мошенничеству

- В суде установлено, что в 2013 году у заместителя начальника ФГКУ СУ ФПС № 48 МЧС России возник умысел на хищение бюджетных денежных средств, выделенных Управлению из федерального бюджета на денежное довольствие сотрудников. Злоумышленник приискал двух начальников пожарных частей Управления, которые по его указанию подыскивали сотрудников для написания рапортов на получение дополнительной материальной помощи при отсутствии законных оснований для ее получения, а после передавали их подсудимому, - сообщили в областном суде.

Начальники говорили подчиненным, что деньги пойдут на ремонт пожарных частей, но забирали их себе. За два года так ушло 730 тысяч рублей. По такой же схеме действовал заместитель начальника ФГКУ СУ ФПС № 48 МЧС России, но он за два года присвоил 4 миллиона рублей. В качестве пособника был заместитель начальника пожарной части, который подыскивал сотрудников для написания рапортов и собирал поступившие денежные средства.

Приговором суда бывшие должностные лица признаны виновными. Лицу, совершившему мошенничество с причинением ущерба в крупном размере, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы; лицу, совершившему мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере в виде 5 лет лишения свободы. Пособника суд приговорил к 2 годам лишения свободы. Все осужденные лишены права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на различные сроки, - уточнили в суде.

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