Мончегорский суд приговорил устроившего смертельное ДТП водителя к 12,5 годам колонии

Приговор в законную силу еще не вступил. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мончегорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который стал виновником смертельной аварии.

В декабре 2019 года он управлял грузовиком Shacman и при этом находился под действием психотропного вещества.

- Двигаясь со скоростью около 55–75 километров в час, водитель допустил занос своего автомобиля, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Hiace, в котором, помимо водителя, также находились три пассажира. В ДТП двум пассажирам Toyota Hiace был причинен тяжкий вред здоровью, а один пассажир скончался на месте, - сообщили в суде.

При назначении наказания суд учел, что мужчина полностью признал свою вину. Смягчающими наказание обстоятельствами стало наличие у виновника двух малолетних детей и оказание помощи потерпевшим после совершения преступления, заглаживание причиненного им вреда.

Вместе с тем суд принял во внимание, что ранее северянин был судим, вновь совершил неосторожное преступление, относящееся к категории тяжких, а также привлекался к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача и за нарушения ПДД.

В итоге мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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