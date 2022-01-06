В 2022 году в Мурманскую область приедут еще 2022 иностранных работника

Число иностранцев, которые работают в Заполярье, не будет превышать 4% от всего экономически активного населения региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году в Мурманскую область приедет 2022 иностранных работника. Об этом договорили на заседании федеральной межведомственной комиссии по определению потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию в визовом порядке.

- Потребность региона в привлечении иностранной рабочей силы связано с реализацией в регионе масштабного стратегического инвестиционного проекта по созданию «Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений» в селе Белокаменка Кольского района, - сообщили в правительстве Мурманской области.

При этом число иностранцев, которые работают в Заполярье, не будет превышать 4% от всего экономически активного населения региона.

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