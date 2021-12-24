Стали известны подробности эвакуации людей из ТРЦ Plazma в Мурманске

К счастью, обошлось без ЧП. Фото: vk.com/murmansk_public_space

Днем 24 декабря из ТРЦ Plazma в Мурманске эвакуировали посетителей и работников. Стало известно, что послужило тому причиной. К счастью, обошлось без ЧП.

- В торговом центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, - уточнил источник "КП"-Мурманск" в экстренных службах.

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