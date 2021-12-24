Пассажиры рейса Мурманск - Домодедово пожаловались на почти суточную задержку вылета

Самолет должен быть вылететь 23 декабря в 16.25, а улетел только на следующий день, 24 декабря в 09.13.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Пассажиры рейса № С7 1230 Мурманск - Москва ("Домодедово") пожаловались на задержку рейса чуть ли не на сутки. Самолет должен быть вылететь 23 декабря в 16.25, а улетел только на следующий день, 24 декабря, в 09.13.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Мурманск", неудобства были связаны с плохими метеоусловиями.
- Командир воздушного судна, отвечающий за безопасность, принял решение об уходе самолета на запасной аэродром из-за погодных условий, поэтому вылет был отложен. Все пассажиры на время задержки были обеспечены горячим питанием и размещены в гостинице. При этом аэропорт Мурманска закрыт не был, - прокомментировала "КП"-Мурманск" специалист по связям с общественностью заполярного аэропорта Ольга Хабарова.
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