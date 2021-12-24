Прокуратура проверяет поврежденный багаж в аэропорту "Мурманск"

Прокуратура проверит работу аэропорта "Мурманск". Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 декабря в группе "Мурманск" появилось сообщение, что в главном аэропорту Кольского полуострова неаккуратно обращаются с багажом.

- Вот таким образом у нас "аккуратно" выгружают вещи в аэропорту. Я просто в шоке! Администрация, губернатор, обратите, пожалуйста, внимание на такую работу! И примите наконец меры! Крайне неприятно получать вот это, - написала Татьяна Богданова.

На ее возмущение отреагировали в надзорном ведомстве. Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Она даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры.

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