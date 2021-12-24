В Мурманске построят 14-метровый ледяной лабиринт

В Мурманске к Новому году построят ледяной лабиринт. Фото: Тимур ХАНОВ
В центре Мурманска построят 14-метровый ледяной лабиринт. Он станет одной из составляющих новогодней ярмарки "На Севере - тепло!", открытие которой запланировано на 11.00 25 декабря.
- Плутая по лабиринту, можно встретить сказочных персонажей и лесных жителей, зарядиться новогодним настроением и сделать красивые фотографии, - рассказали в "Мурманконгрессе".
Напомним: на улице Воровского рядом с ярмаркой появится также всесезонный каток.
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