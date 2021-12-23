Дороги на Заозерск, Ура-Губа - Видяево открыты для проезда

Как сообщили в Мурманскавтодоре, метеоусловия на дороге, ведущей в Заозерск, нормализовались. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как сообщили в "Мурманскавтодоре", метеоусловия на дороге, ведущей в Заозерск, нормализовались. Благодаря этому 23 декабря с 18.10 открывается движение для всех видов транспорта на автоподъезде к Заозерску.

Также открыты дороги на Ура-Губу и Ура-Губа - Видяево.

Информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно узнать на сайте Мурманскавтодора и в диспетчерской службе по телефону (8152) 21-40-70.

Напомним: по погодным условиям остается закрытой дорога на Териберку и в некоторые другие населенные пункты.

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