Два летевших в Мурманск самолета ушли на запасные аэродромы

Снегопад внес коррективы в работу аэропорта "Мурманск". Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 декабря в Мурманской области ознаменовалось сильным снегопадом. Он внес коррективы в работу аэропорта "Мурманск".

- В связи с неблагоприятными погодными условиями рейс FV 6341 АК Аэрофлот/Россия Санкт-Петербург - Мурманск перенаправлен на запасной аэродром в Архангельск. Рейс АК "Сибирь" С7 1229 Москва - Мурманск также уходит на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Аэропорт не закрыт, решение о посадке/уходе на запасной аэродром принимается командиром воздушного судна, - сообщили в аэропорту "Мурманск".

Из-за непогоды в регионе закрыты дороги и задерживается теплоход "Клавдия Еланская".

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