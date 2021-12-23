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Здоровье23 декабря 2021 14:11

В Мурманской области выявили первого больного с "омикроном"

К заболевшей семье приехали родственники из-за границы
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Первого заразившегося омикроном выявили в Ковдорском округе.

Первого заразившегося омикроном выявили в Ковдорском округе.

Фото: Светлана Макеева

В Мурманской области зафиксировали первый случай "омикрона". Зараженного новым штаммом выявили в Ковдорском районе. Там несколько дней назад к одной из семей приехали родственники из-за границы.

- В соответствии с санитарным законодательством все члены семьи прошли тестирование, по результатам которого у двоих был выявлен коронавирус. Гражданам было вручено предписание о соблюдении самоизоляции, а анализы были направлены на дальнейшее исследование, которое выявило наличие штамма "омикрон" у одного из приехавших, - сообщили в администрации округа.

Сейчас вся семья находится на самоизоляции. Заболевшего "омикроном" планируют госпитализировать.

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