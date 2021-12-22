В Мурманске установили новый светофор

Пешеходы смогут безопаснее переходить проезжую часть. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Лобова установили новый светофор. Он находится в районе железнодорожного переезда. Об этом сообщили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Теперь пешеходы смогут безопаснее переходить проезжую часть по направлению к областному центру специализированных видов медпомощи.

Напомним: в Мурманске заменят 274 светильника на пешеходных переходах. Работы должны завершить в этом месяце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru