В районе озера Юмос спасают пострадавшего мужчину

Для оказания помощи выехали четыре спасателя МАКАСЦ Мурманска.
Фото: Тимур ХАНОВ
В Мурманской области помощь спасателей потребовалась мужчине, который находится вдали от населенных пунктов.
- 22 декабря в 12.20 в оперативную дежурную смену поступила информация о том, что человеку, находящемуся в рыбацкой избе в 20 километрах от турбазы «Зеленый Берег», в сторону озера Юмос, требуется медицинская помощь, - сообщили в региональном МЧС.
Для оказания помощи выехали четыре спасателя МАКАСЦ Мурманска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru