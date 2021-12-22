В районе озера Юмос спасают пострадавшего мужчину

Для оказания помощи выехали четыре спасателя МАКАСЦ Мурманска. Фото: Тимур ХАНОВ

В Мурманской области помощь спасателей потребовалась мужчине, который находится вдали от населенных пунктов.

- 22 декабря в 12.20 в оперативную дежурную смену поступила информация о том, что человеку, находящемуся в рыбацкой избе в 20 километрах от турбазы «Зеленый Берег», в сторону озера Юмос, требуется медицинская помощь, - сообщили в региональном МЧС.

Для оказания помощи выехали четыре спасателя МАКАСЦ Мурманска.

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