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Происшествия22 декабря 2021 10:47

В районе озера Юмос спасают пострадавшего мужчину

Северянину потребовалась медицинская помощь
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Для оказания помощи выехали четыре спасателя МАКАСЦ Мурманска.

Для оказания помощи выехали четыре спасателя МАКАСЦ Мурманска.

Фото: Тимур ХАНОВ

В Мурманской области помощь спасателей потребовалась мужчине, который находится вдали от населенных пунктов.

- 22 декабря в 12.20 в оперативную дежурную смену поступила информация о том, что человеку, находящемуся в рыбацкой избе в 20 километрах от турбазы «Зеленый Берег», в сторону озера Юмос, требуется медицинская помощь, - сообщили в региональном МЧС.

Для оказания помощи выехали четыре спасателя МАКАСЦ Мурманска.

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