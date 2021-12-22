В доме-интернате для пожилых и инвалидов в Кандалакше устроил дебош сын одной из постоялиц

Мужчина устроил в помещении дебош: сломал елку, мебель, телевизор, огнетушитель. К счастью, пострадавших не было. Фото: Александр РОГОЗА

21 декабря на территорию Кандалакшского дома-интерната для престарелых и инвалидов проник мужчина. Он воспользовался моментом, когда через ворота проезжала машина с продуктами, и забежал вместе с ней. Очевидцы отметили, что на шее у северянина был провод, а на одежде и коже - кровь.

- Он недавно освободился из мест лишения свободы, наркозависим. Пришел к матери, которая содержится в доме-интернате, чтобы взять деньги или вещи, которые можно продать. Конечно, постояльцы и персонал были напуганы, - рассказала первый заместитель министра социального развития и труда Мурманской области Светлана Виденеева.

Мужчина устроил в помещении дебош: сломал елку, мебель, телевизор, огнетушитель. К счастью, пострадавших не было.

- Во всех учреждениях усилен контроль, все точки проникновения на их территории понятны и находятся под контролем, - добавила Светлана Виденеева.

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