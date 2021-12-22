Жителей Мурманской области предупреждают о рассылке писем от мошенников с вымышленными долгами

При получении такого письма ни в коем случае нельзя открывать ссылку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области предупреждают северян о рассылке на электронные адреса писем о вымышленных долгах, которые содержат вредоносные программы.

- Письма-подделки могут выглядеть весьма правдоподобно, например, так: «Уважаемый гражданин! Автоматической системой мониторинга задолженности Управления ФССП РФ была обнаружена задолженность по налогам и сборам (в том числе по транспорту, земельному или подоходному налогу) за расчетный период 2019 г. Оплатить задолженность можно по ссылке...», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП. - При этом злоумышленники используют официальную символику и схожий адрес сайта службы судебных приставов.

При получении такого письма ни в коем случае нельзя открывать ссылку. При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не блокироваться антивирусными средствами.

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