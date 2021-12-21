Прогноз погоды в Мурманске и области на 22 декабря 2021 года: местами снег и сильный ветер

Температура воздуха днем будет до -12 градусов. Фото: Василий Вахрин

Погоду Мурманской области 22 декабря определит активный циклон, который сместится с Баренцева моря на север Кольского полуострова. Будет довольно холодно, особенно ночью.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, в отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха -7-12, ночью при прояснениях -17-22. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

23 декабря циклон заполнится, ветер ослабеет, температура воздуха будет постепенно понижаться.

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