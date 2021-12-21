Инспекторы ДПС Карелии помогли супругам из Мурманской области, машину которых повредило льдиной

Сотрудники ДПС ГИБДД помогли замерзавшим супругам из Заполярья. Фото: ГИБДД Карелии

Семейная пара из Мурманской области попала в беду на трассе "Кола" в Беломорском районе Карелии. На их Audi упала льдина с проезжавшей фуры и проломила радиатор. Дальше ехать они не смогли.

Стоящую на обочине иномарку заметили младший лейтенант полиции Иван Шмонов и лейтенант полиции Андрей Егоров.

- Инспекторы ДПС предложили автолюбителям согреться в патрульном автомобиле, а по прибытии техпомощи сопроводили их до ближайшего поселка. Жительница Мурманской области поблагодарила автоинспекторов за помощь. Руководство ОГИБДД по Беломорскому району объявили благодарность инспекторам ДПС Ивану Шмонову и Андрею Егорову, - рассказали в УГИБДД Республики Карелия.

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