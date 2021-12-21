В Мурманске отметили пик полярной ночи

21 декабря - День зимнего солнцестояния. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 декабря - день зимнего солнцестояния. В полдень можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в северном полушарии Земли, в том числе и в Мурманске.

- В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии наблюдаются самый короткий световой день и самая длинная ночь, - отметили в Московском планетарии.

Пик полярной ночи пройден, постепенно световой день будет увеличиваться. Уже до Нового года из темноты выйдут Апатиты, Ковдор и Кировск. Мурманск встретит первый рассвет 11 января.

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