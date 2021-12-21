В Мурманской области произошло серьезное ДТП с грузовиком, УАЗом и экскаватором

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГУ МЧС по МО

Вечером 20 декабря в Мурманской области произошло ДТП с участием трех машин. На месте работали экстренные службы.

- В 18.40 на 1538 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель Skania, двигаясь со стороны Заполярного в сторону Мурманска, не учел технические характеристики транспортного средства и метеоусловия, из-за чего столкнулся по касательной с впереди движущимся УАЗом. Затем грузовик наехал на стоящий на проезжей части экскаватор, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В аварии получил телесные повреждения 39-летний водитель Skania, его доставили в медучреждение.

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