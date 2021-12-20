В Апатиты приехали известные блогеры и комики

По инициативе телеведущего Андрея Малахова на мероприятие приехали знаменитости. Фото: www.instagram.com/tatarkafm

На прошедших выходных в Апатитах открыли арт-каток. По инициативе телеведущего Андрея Малахова на мероприятие приехали знаменитости.

Например, блогер Лилия Абрамова, на которую в Instagram подписаны 3,3 миллиона человек. Также прилетела диджей Екатерина Гусева, участница Comedy Баттл и Comedy Woman Евгений Искандрова.

Знаменитости остановились в гостинице-санатории "Изовела", который купил Малахов. Им показали северные развлечения, например, езду на оленях.

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