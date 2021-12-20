Дорогу на Териберку и Туманный откроют вечером 20 декабря

К счастью, погода решила улучшиться и путь скоро вновь станет доступен для северян и туристов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 декабря с 13.00 дорогу на Териберку и Туманный закрыли из-за плохих метеоусловий. К счастью, погода улучшается и путь скоро вновь станет доступен для северян и туристов.

- На трассах работает снегоуборочная техника, ожидается благоприятный прогноз погоды, и с 17.00 20 декабря проезд для всех видов транспорта будет открыт, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно узнать на сайте "Мурманскавтодора" и в диспетчерской службе по телефону (8152) 21-40-70.

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