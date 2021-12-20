Нападение на полицейского обернулось для жителя Заполярного штрафом

Житель Мурманской области предстал перед судом за нападение на полицейского. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Мурманской области предстал перед судом за нападение на полицейского.

Инцидент произошел утром 9 октября в Заполярном. Пьяный 31-летний мужчина был недоволен действиями полицейского, который занимался разбирательством по административному правонарушению.

– Северянин умышленного применил насилие в отношении представителя власти, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области. - В отношении жителя города Заполярного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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