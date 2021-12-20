Первый канал покажет выпуск "Пусть говорят" с участием модели-альбиноса из Мурманска

Первый канал покажет выпуск в 19.45 20 декабря. Фото: Личный архив

Модель-альбинос из Мурманска Сандра Капшук приняла участие в съемках передачи "Пусть говорят" на Первом канале. Посвятили ее необычному мужчине - великану из Турции Султану Косену. Его рост - 2,47 метра.

- Турецкий великан ищет в России великую любовь. Самый высокий человек в мире, Султан Косен, хочет жениться на русской, но боится стать жертвой хищницы, которая его разорит и бросит. Кто полюбит великана? Простится ли он здесь со своим одиночеством? И каково это — жить, смотря на всех сверху вниз? - говорится в анонсе.

Первый канал покажет выпуск в 19.45 20 декабря.

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