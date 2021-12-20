Из-за непогоды закрыли дорогу на Териберку и Туманный

Водителей предупреждают о закрытии дороги на Териберку и Туманный. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей предупреждают о закрытии дороги на Териберку и Туманный. Причиной тому - плохая погода.

- 20 декабря с 13.00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, поземка, переметы, отсутствие видимости) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".

Напомним: на севере региона - сильный снегопад.

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