Из-за непогоды закрыли дорогу на Териберку и Туманный

Водителей предупреждают о закрытии дороги на Териберку и Туманный.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей предупреждают о закрытии дороги на Териберку и Туманный. Причиной тому - плохая погода.
- 20 декабря с 13.00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, поземка, переметы, отсутствие видимости) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, - сообщили в "Мурманскавтодоре".
Напомним: на севере региона - сильный снегопад.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru