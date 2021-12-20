Команда знатоков с участием Алексея Бакуменко вышла в финал зимней серии "Что? Где? Когда?"

Начало игры не задалось, телезрители начали выигрывать. Фото: Скриншот видео

19 декабря в эфире Первого канала команда знатоков во главе с Андреем Козловым боролась за выход в финал зимней серии игр "Что? Где? Когда?". В составе - мурманчанин Алексей Бакуменко, для которого этот сезон - дебютный.

Начало игры не задалось, телезрители начали выигрывать. Но после знатоки собрались. Со счетом 6:4 команда вышла в финал.

Его можно будет увидеть в 2240 26 декабря.

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