План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 72%

Свыше 364 тысяч северян сделали прививку от коронавируса.
Фото: Ксения Высотина
Мурманская область вошла в число регионов с высоким коллективным иммунитетом. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал региональный министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
- На данный момент план по вакцинации в Мурманской области выполнен на 72%, - уточнил Дмитрий Панычев.
Прививку сделали почти 364 тысячи северян. В области работают 49 прививочных бригад, вакцинация проходит в трех ТРЦ Мурманска.
Как отметили в минздраве, ситуация с коронавирусом остается стабильной, свободных ковидных коек достаточно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Кандалакшей произошло страшное лобовое ДТП с двумя Chevrolet и большегрузом. Водителя одной иномарки увезли в медучреждение (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru