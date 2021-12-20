План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 72%

Свыше 364 тысяч северян сделали прививку от коронавируса. Фото: Ксения Высотина

Мурманская область вошла в число регионов с высоким коллективным иммунитетом. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал региональный министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

- На данный момент план по вакцинации в Мурманской области выполнен на 72%, - уточнил Дмитрий Панычев.

Прививку сделали почти 364 тысячи северян. В области работают 49 прививочных бригад, вакцинация проходит в трех ТРЦ Мурманска.

Как отметили в минздраве, ситуация с коронавирусом остается стабильной, свободных ковидных коек достаточно.

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