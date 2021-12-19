Житель Кировска позвал знакомую в гости и сломал ей челюсть

В отношении ранее несудимого северянина возбуждено уголовное дело. Фото: Борис КУДРЯВОВ

33-летняя жительница Кировска попала в больницу после посиделок со своим знакомым. Женщину госпитализировали с травмами, которые медики квалифицировали, как средней тяжести.

Сотрудники полиции выяснили, что северянка была в гостях, когда между ней и знакомым мужчиной вспыхнул словесный конфликт. Во время ссоры злоумышленник ударил кировчанку кулаком в лицо, тем самым сломав ей челюсть.

- Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 34-летний житель Кировска. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее несудимого северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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