Жители Росляково остались без электричества

На данный момент электричество начали восстанавливать, так что скоро оно вернется в дома северян. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

17 декабря жители мурманского Росляково остались без благ цивилизации. В частности, без электричества. Перебои со светом наблюдались по всему микрорайону и продолжаются уже второй день. Причины случившегося пока что не известны.

На данный момент электричество начали восстанавливать, так что скоро оно вернется в дома северян.

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