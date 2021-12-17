Жители Росляково остались без электричества

На данный момент электричество начали восстанавливать, так что скоро оно вернется в дома северян.
Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
17 декабря жители мурманского Росляково остались без благ цивилизации. В частности, без электричества. Перебои со светом наблюдались по всему микрорайону и продолжаются уже второй день. Причины случившегося пока что не известны.
На данный момент электричество начали восстанавливать, так что скоро оно вернется в дома северян.
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